Askere 400 lira zam

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yapıldı. Onaylanan 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi kapsamında aylık net 400 lira iyileştirme sağlandı. İyileştirmeden 29 bin 367 subay, 89 bin 848 astsubay, 118 bin 889 uzman jandarma/ erbaş yararlanacak.
1 OCAK'TAN GEÇERLİ
Alınan bilgiye göre, 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandı. Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu'na göre alan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında yapılan iyileştirme 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yapıldı. Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda çalışan personele de 43 lira ile 436 lira arasında zam yansıtılacağı açıklandı.
1 OCAK'TAN GEÇERLİ
Alınan bilgiye göre, 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandı. Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu'na göre alan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında yapılan iyileştirme 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yapıldı. Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda çalışan personele de 43 lira ile 436 lira arasında zam yansıtılacağı açıklandı.
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