En yüksek personel alımlarından biri Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, sınavla toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacak. Sınavı kazanarak kamu personeli olmaya hak kazanan kişiler bu yılın sonuna kadar işbaşı yapacak.
HAKİM VE SAVCI DA VAR
Personel alımına ilişkin detayları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı. Bu yıl mezun olacak öğrencilerden Kasım, Aralık'ta yeni hakim, savcı alımı düşünüldüğünü belirten Bakan Gül, "Toplamda 15 bin 500 personel alımı gerçekleştireceğiz. Yakın zamanda bu konuyla ilgili de ilana çıkacağız" açıklamasında bulundu.
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