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2018'de alımı olacak mı? Kaç bin memur alınacak?

Bu yıl 74 bin personel hedefi koyan kamu, sınavla devlet kadrolarına eleman alımına devam ediyor.

15 bin 500 memur alınacak

En yüksek personel alımlarından biri 'ndan geldi. Bakanlık, sınavla toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacak. Sınavı kazanarak kamu personeli olmaya hak kazanan kiler bu yılın sonuna kadar işbaşı yapacak.

HAKİM VE SAVCI DA VAR
Personel alımına ilişkin detayları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı. Bu yıl mezun olacak öğrencilerden Kasım, Aralık'ta yeni hakim, alımı düşünüldüğünü belirten Bakan Gül, "Toplamda 15 bin 500 personel alımı gerçekleştireceğiz. Yakın zamanda bu konuyla ilgili de ilana çıkacağız" açıklamasında bulundu.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 12:40
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