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'te aylık 6 bin TL'ye çalıştıracak çi bulunmuyor

piyasasına yıllık 350-400 milyon lira gelir getiren fıstık bahçelerinde, günlük 200 lira yevmiye ile çalıştırılacak çi bulamıyorlar


fıstık üreticileri, il piyasasına yıllık 350-400 milyon lira gelir getiren fıstık bahçelerinde günlük 200 lira yevmiyeyle çalıştıracak çi bulamıyor.

Siirt piyasasına önemli bir gelir sağlayan fıstık bahçelerinden geçen yıl 45 bin ton yaş fıstık elde edildi. Her geçen gün artan ürün rekoltesi üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ancak üreticiler, dolgun ücrete rağmen bağ ve bahçelerde çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 16:47
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