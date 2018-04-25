Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugün güne nasıl başladı? Altın 25 Nisan 2018'de de yükseliyor mu? Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 25.4.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

GRAM ALTIN NE KADAR?

174,61 liradan alınırken, 174,63 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 280,11 liradan alınırken 286,44 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 558,46'dan alınırken 572,88 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1153,00 liradan alınıp 1165,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 de 2801,07 liradan alınırken 2845,12 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.