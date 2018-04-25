İstanbul serbest piyasada dolar 4,0870 liradan, avro 4,9940 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,0850 liradan alınan dolar, 4,0870 liradan satılıyor. 4,9920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9940 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0910 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9980 lira olmuştu.