Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), KOBİ'lere desteklerini sürdürüyor. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ'lere proje bazlı ve kredi faiz desteği şeklinde iki tür destek verdiklerini belirtti. Uzkurt, "2017'de proje bazlı desteklerimiz açısından yaklaşık 54 bin 862 işletmeye 953 milyon lira destek verdik. Kredi faiz desteğine baktığımızda 2017'de yaklaşık 290 bin 379 işletmeye kredi kullandırdık. 7 milyar 790 milyon lira KOBİ'lerimize kredi hacmi oluşturduk, bu krediyi bankalardan kullandılar ve biz yaklaşık 1 milyar 760 milyon liralık faiz kısmını karşıladık" dedi. Uzkurt, 2017'de en fazla desteğin imalat sanayiine verildiğine işaret etti.
Esnafa destek
- 24 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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