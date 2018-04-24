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  1. Seçim kazandıracak

na ‘Big bang’ taşınma

nı inşa eden ve işletmesini yapacak olan Havalimanı İşletmesi AŞ ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü arasındaki görüşmelerde, Yeni Havalimanı'nın açılışı ve taşınma süreci ile ilgili detaylar tespit edildi. Buna göre, 3. havalimanı ile ilgili bazı düzenlemeler şöyle olacak:

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  • 24 Nisan 2018, Salı 04:51
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