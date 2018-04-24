3. havalimanını inşa eden ve işletmesini yapacak olan İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü arasındaki görüşmelerde, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı ve taşınma süreci ile ilgili detaylar tespit edildi. Buna göre, 3. havalimanı ile ilgili bazı düzenlemeler şöyle olacak:
3. havalimanına ‘Big bang’ taşınma
Etiketler: Atatürk Havalimanı , 3. havalimanı , İstanbul , İGA
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