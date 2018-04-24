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7.5 milyonun i devletten

Sosyal güvencesi olmayanlar 60.88 lira ödemeyle ailece sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Hane içinde kişi başı geliri 676.5 liranın altında olan 7.5 milyon kişinin ini devlet ödüyor

7.5 milyonun primi devletten
Genel Sağlık Sigortası () sistemiyle sosyal güvencesi olmayanlar sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. Hane içinde kişi başı geliri 676.5 liranın altında olanların ini devlet ödüyor. Üstünde olanlar da aylık 60.88 lira ödemeyle ailece sağlık güvencesine kavuşuyor Herhangi bir işte çalışmayan, anne-bana veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin gelir seviyesine göre 3 ayrı tutara göre ödediği primler geçtiğimiz yıl tarih olmuştu. Bunun yerine tek prim dönemine geçilmiş, tutarın da brüt in yüzde 3'ü olacağı karara bağlanmıştı. Prim tutarı geçen yıl 53 lira olarak uygulandı. Bu tutarı ödeyenler, ailece sağlık hizmetlerinden faydalandı. Şimdi ise asgari ücretteki artışla prim 60,88 lira oldu. Bu yıl hanedeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az olanların yani 676.5 liranın altında olanların primini devlet ödüyor. Üzerindekiler ise 60.88 liraya ailece sağlık hizmeti alabiliyor.
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