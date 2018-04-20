Yabancıdan güvenoyu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran 2018'e alındığını açıklamasının piyasalarda yarattığı olumlu hava devam ederken, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi arttı. Borsada endeksin 11.5 milyar liralık rekor işlem hacmiyle yüzde 3 yükselip 112 bin seviyesini aştığı çarşamba günü 300 milyon lira civarında net yabancı girişi oldu. Borsaya dün de 100 milyon liraya yakın yabancı yatırımcı girişi gerçekleşti. Önceki gün 4.09 liradan 4.017 liraya kadar gerileyen dolar dün sakin bir seyir izlerken; yurt dışında işlem gören Türk tahvillerine ilgi artarak devam etti. Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri dün yükselişini sürdürdü. Türkiye'nin Ocak 2041 vadeli eurobondunun fiyatı 0.3 sent artışla Mart ayı ortasından bu yana en yüksek seviye olan 93.96 sente, Şubat 2045 vadeli eurobondunun fiyatı da 0.13 sent artışla 1 ayın zirvesi olan 99.29 sente ulaştı. Hafta başında yüzde 13.56'ya kadar yükselen 10 yıllık tahvilin faizi de yüzde 12.69'e kadar geriledi.
Barış ERGİN
Barış ERGİN
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