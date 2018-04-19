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Yüzyılın madeni Leonardit'in kaynağı Türkiye!


Hayvancılıktan, cilt sağlığına kadar birçok alanda kullanılabilen ve oluşumunu milyonlarca senede tamamlayan 'Leonardit' madeninin dünyada en fazla çıktığı ülkeler arasında Türkiye 2'nci sırada bulunuyor.
  • 19 Nisan 2018, Perşembe 11:44
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