Hayvancılıktan, cilt sağlığına kadar birçok alanda kullanılabilen ve oluşumunu milyonlarca senede tamamlayan 'Leonardit' madeninin dünyada en fazla çıktığı ülkeler arasında Türkiye 2'nci sırada bulunuyor.
Yüzyılın madeni Leonardit'in kaynağı Türkiye!
Hayvancılıktan, cilt sağlığına kadar birçok alanda kullanılabilen ve oluşumunu milyonlarca senede tamamlayan 'Leonardit' madeninin dünyada en fazla çıktığı ülkeler arasında Türkiye 2'nci sırada bulunuyor.
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