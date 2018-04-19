İstanbul serbest piyasada dolar 4,0210 liradan, avro 4,9780 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,0190 liradan alınan dolar, 4,0210 liradan satılıyor. 4,9760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9780 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0500 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0190 lira olmuştu.