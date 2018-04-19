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Turkuvaz’a çifte ödül

Turkuvaz’a çifte ödül
MÜSİAD'ın düzenlediği Ekonomi Basını Başarı Ödülleri yarışmasında Turkuvaz Medya'ya 2 ödül birden geldi. Yarışmada; Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem, Takvim ve Sabah gazetelerindeki yazılarıyla jüri özel ödülünü kazandı. Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü İbrahim Acar da 'Atomu parçaladı, bürokrasiye takıldı' haberiyle 'En iyi reel sektör haberi' ödülünü aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, ekonomisinin anlık gelişmelerle sarsılacak bir yapıda olmadığını belirtti.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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