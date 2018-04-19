MÜSİAD'ın düzenlediği Ekonomi Basını Başarı Ödülleri yarışmasında Turkuvaz Medya'ya 2 ödül birden geldi. Yarışmada; Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem, Takvim ve Sabah gazetelerindeki yazılarıyla jüri özel ödülünü kazandı. Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü İbrahim Acar da 'Atomu parçaladı, bürokrasiye takıldı' haberiyle 'En iyi reel sektör haberi' ödülünü aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisinin anlık gelişmelerle sarsılacak bir yapıda olmadığını belirtti.
Turkuvaz’a çifte ödül
Etiketler: Faruk Erdem , MÜSİAD , Türkiye , Turkuvaz Medya
- 19 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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