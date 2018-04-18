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SGK erken emeklilik için... Bu durumda emekliliğinizi öne çekebilirsiniz

Çalışanların çoğu herhangi bir iş yerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da sigortası yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek.


Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) son açıkladığı verilere göre çalışanların yüzde 35.2'si kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız olarak çalışıyor. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK'ya işe giriş bildirgesi vermiyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Asgari ücret üzerinden yatan primler de var. Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek.

  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 09:54
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