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deniz üzerinden ilk kez görüntülendi

'nde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, köprünün ayaklarının oturacağı alanda da denize kazıkların çakılması çalışmaları sürüyor. Kazık çakım çalışmaları deniz üzerinden ilk kez görüntülendi. Lapseki ilçesinde ise özellikle inşaat sektöründe patlama yaşanırken, arsa ve konut fiyatları yaklaşık dört kart arttı.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 10:14
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