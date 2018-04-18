1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, köprünün ayaklarının oturacağı alanda da denize kazıkların çakılması çalışmaları sürüyor. Kazık çakım çalışmaları deniz üzerinden ilk kez görüntülendi. Lapseki ilçesinde ise özellikle inşaat sektöründe patlama yaşanırken, arsa ve konut fiyatları yaklaşık dört kart arttı.
1915 Çanakkale Köprüsü deniz üzerinden ilk kez görüntülendi
Etiketler: 1915 Çanakkale Köprüsü , Çanakkale
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