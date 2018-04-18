Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), bu yıl merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek 449 Anadolu teknik programında, 'çekirdekten mühendis yetiştirilmesi' vizyonu doğrultusunda fen liseleri ayarında müfredat uygulanacak. Türkiye genelinde 3 bin 583 meslek lisesi bulunuyor. Bu okullardan 449'u Anadolu teknik programı uygulayan liseden oluşuyor. 449 meslek lisesinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Meslek lisesi bünyesinde hem meslek hem Anadolu teknik programı varsa meslek bölümlerine sınavsız öğrenci kaydedilecek. Türkiye'de araştıran, geliştiren, tasarlayan, üreten ve keşif yapan çekirdekten yetişmiş mühendislere ihtiyaç duyuluyor. Meslek liselerinde de bu vizyon doğrultusunda değişiklik yapılarak fen liseleri ayarında bir program hazırlandı. 449 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 19 bin 140 kontenjan oluşturuldu.
Meslek liseli mühendis geliyor
449 Anadolu teknik programı uygulayan lisede ‘çekirdekten mühendis yetiştirilmesi’ vizyonu doğrultusunda fen liseleri ayarında müfredat uygulanacak
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , MEB , Türkiye , Merkezi sınav
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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