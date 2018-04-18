Tek rakibimiz Tiger

2015-2016 yıllarını sıkıntılı geçiren, 2017'de toparlanmaya başlayan, bu yıl ise rekor kırmaya hazırlanan Antalyalı turizmciler, ölü sezonu da golf turistiyle şahlandıracak. Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa kıtasına atış yaptığı 2013'te golf turistinde rekor kıran turizmciler, bu yıl yeni bir rekora hazırlanıyor. 2013'te 600 bin round golf oynanan Antalya Belek'te, bu yıl bu sayının üzerine çıkılacağını belirten Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu yıl 620 binlerde gerçekleşeceğini düşünüyoruz" dedi. Bugüne kadar en yüksek rakamın Tiger Woods'un geldiği yıl yakalandığını belirten Ağaoğlu, bu yıl yeni bir rekorun kırılacağını vurguladı. Geçen yıl İngiliz golfçü Rory Mcilroy'un Türkiye aleyhinde ciddi bir algı çalışması yürüttüğü ve Europen Tour'a turnuvanın iptali için baskı yaptığını aktaran Ağaoğlu, "Hatta bu baskı nedeniyle turnuva iptal edildi. Dışişleri Bakanımız devreye girdi ve 48 saat kala yeniden Antalya'da yapılması kararlaştırıldı. Yürütülen algı çalışması nedeniyle geçen yıl 400 bin rounda geriledik" şeklinde konuştu.
1.5 MİLYAR KİŞİ İZLEDİ
Ağaoğlu, algı operasyonuna rağmen turnuvanın devam etmesinin meyvesini bu yıl topladıklarını dile getirerek, "Geçen yıl İngiltere'de Skynews 'Türkiye güvenli değil, gitmeyin' diye haber yaparken; İngilizler'in en önemli ikinci golfçüsü olan Justin Rose'un turnuvayı kazanmasıyla birlikte Skysport ve diğer kanalları, 'Dünyanın cennet köşesi Antalya'da yapılan Turkish Airlines Open'da Justin Rose kazandı' diye haber geçti" ifadesini kullandı. Geçen yıl müsabakanın 1.5 milyar kişi tarafından izlendiğini aktaran Ağaoğlu, bunun reklam eşdeğerinin 144.8 milyon dolar olduğu bilgisini verdi. Bu yıl 2018- 2019 finalinin Kasım'da Belek'te yapılacağını aktaran Ağaoğlu, 1 milyarı aşkın kişi tarafından oyunun izleneceğini kaydetti.
19 MAYIS 2019'DA SAMSUN'DA...
19 Mayıs 2019'da Challenge Tour'un Samsun'da yapılacağı müjdesini veren Ağaoğlu, "Bu müsabaka Europen Tour'un takvimine de girdi" dedi. Bu müsabakanın milyonlarca kişi tarafından izlendiğini belirten Ağaoğlu, Avrupalı turistin Karadeniz'e ilgisinin de artacağına kaydetti.
HARCAMA BİN DOLARI GEÇİYOR
Golf turistinin ölü sezon olarak tabir edilen Mart-Nisan ve Ekim-Kasım- Aralık aylarını tercih ettiğini hatırlatan Ağaoğlu, "Golf için gelenler kişi başı bin doların üzerinde harcıyor" dedi.
BETÜL ALAKENT
1.5 MİLYAR KİŞİ İZLEDİ
Ağaoğlu, algı operasyonuna rağmen turnuvanın devam etmesinin meyvesini bu yıl topladıklarını dile getirerek, "Geçen yıl İngiltere'de Skynews 'Türkiye güvenli değil, gitmeyin' diye haber yaparken; İngilizler'in en önemli ikinci golfçüsü olan Justin Rose'un turnuvayı kazanmasıyla birlikte Skysport ve diğer kanalları, 'Dünyanın cennet köşesi Antalya'da yapılan Turkish Airlines Open'da Justin Rose kazandı' diye haber geçti" ifadesini kullandı. Geçen yıl müsabakanın 1.5 milyar kişi tarafından izlendiğini aktaran Ağaoğlu, bunun reklam eşdeğerinin 144.8 milyon dolar olduğu bilgisini verdi. Bu yıl 2018- 2019 finalinin Kasım'da Belek'te yapılacağını aktaran Ağaoğlu, 1 milyarı aşkın kişi tarafından oyunun izleneceğini kaydetti.
19 MAYIS 2019'DA SAMSUN'DA...
19 Mayıs 2019'da Challenge Tour'un Samsun'da yapılacağı müjdesini veren Ağaoğlu, "Bu müsabaka Europen Tour'un takvimine de girdi" dedi. Bu müsabakanın milyonlarca kişi tarafından izlendiğini belirten Ağaoğlu, Avrupalı turistin Karadeniz'e ilgisinin de artacağına kaydetti.
HARCAMA BİN DOLARI GEÇİYOR
Golf turistinin ölü sezon olarak tabir edilen Mart-Nisan ve Ekim-Kasım- Aralık aylarını tercih ettiğini hatırlatan Ağaoğlu, "Golf için gelenler kişi başı bin doların üzerinde harcıyor" dedi.
BETÜL ALAKENT
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