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Türk savunma şirketleri dünyada ilk 100'e girdi

Türk savunma sanayi, 14 yılda proje sayısını 10’a katladı. Sektör, insansız hava aracı, tank, helikopter, roket gibi araçları üreterek hem dışa bağımlılığı azalttı hem de dünyanın ilk 100 firması arasına girdi...


son yıllarda hız verdiği yerli savunma sanayinde emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Üretilen savunma sistemlerini Afrin'e gerçekleştiren Zeytin Dalı operasyonunda kullanan ve gücünü ispatlayan Türk savunma de, 2002 yılında toplam 66 olan proje sayısı, 14 yılda 10 kat artarak 600'e ulaştı. Bu projeler, , TAI ve Roketsan gibi Türk firmaları ayrıca dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasına da girdi.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 09:42
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