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Başkanı Taşkesenlioğlu oldu

Sermaye Piyasası Kurulu'na () ilişkin atama kararı 'de yayımlandı.

SPKnın yeni başkanı belli oldu

'de yayımlanan karara göre, boş bulunan Başkanlığı görevine atandı.

Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 08:45
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