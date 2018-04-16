Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Hazine'nin yeni bir enstrüman olarak ortaya koyduğu altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına vatandaşımız güvendi ve ilgi gösterdi. İkinci talep toplama döneminde ilk 3 hafta sonunda 7 bin 100 vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına yatırdı. Böylelikle geçen yılki ihraçla beraber 683 milyon lira değerinde 3.8 tonluk altın toplanmış oldu" dedi. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına ilk ihraçta kadınların ilgisinin daha yüksek olduğunu belirten Şimşek, bu yıl da söz konusu durumun devam ettiğini vurguladı. Şimşek, ilerleyen dönemde de altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarına düzenli bir şekilde devam etmeyi planladıklarını bildirdi.
3.8 ton yastık 'altın'dan çıktı
Etiketler: Mehmet Şimşek , altın , yastık altı
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.