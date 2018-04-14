Doğan Şirketler Grubu Holding, bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama AŞ'nin (D&R) 440 milyon liraya Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye AŞ'ye satışı için ön protokol imzalandığını duyurdu. Doğan Şirketler Grubu Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, D&R'ın sermayesinde sahip oldukları payların tamamının, hisse devir sözleşmesinin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440 milyon lira bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, şirketleri ile Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye AŞ arasında tarafları bağlayıcı bir ön protokol imzalandığı belirtildi. D&R, ilk mağazasını 1997 yılında İstanbul Erenköy'de açmıştı. Haziran 2017 tarihi itibariyle Türkiye genelinde 30 ilde 157 D&R mağazası bulunuyor.
Turkuvaz D&R’ı satın aldı
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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