SIEMENS ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 10 yeni Velaro yüksek hızlı tren için 340 milyon euroluk sözleşme imzaladı. 3 yıl süreyle trenlerin bakım, onarım ve temizlik işlerini de kapsayan sözleşme ile Türkiye Velaro filosundaki tren sayısı da 17'ye çıktı. Siemens Ulaşım Sistemleri Bölümü CEO'su Sabrina Soussan, Velaro ailesinin büyümeye devam ettiğini belirterek, "Tren, tüm güçlü özelliklerini Türkiye'de tam olarak kullanabilmektedir ve bunu halihazırda günlük işletimde kanıtlamıştır" dedi.
TCDD’ye 10 yeni hızlı tren geliyor
Etiketler: hızlı tren , Türkiye , TCDD
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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