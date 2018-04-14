;
Yol Durumu
  1. Çelik gibi işbirliği
  2. Turkuvaz D&R’ı satın aldı

’ye 10 yeni geliyor

TCDD’ye 10 yeni hızlı tren geliyor
SIEMENS ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (), 10 yeni Velaro yüksek için 340 milyon euroluk sözleşme imzaladı. 3 yıl süreyle trenlerin bakım, onarım ve temizlik işlerini de kapsayan sözleşme ile Velaro filosundaki tren sayısı da 17'ye çıktı. Siemens Ulaşım Sistemleri Bölümü CEO'su Sabrina Soussan, Velaro ailesinin büyümeye devam ettiğini belirterek, "Tren, tüm güçlü özelliklerini Türkiye'de tam olarak kullanabilmektedir ve bunu halihazırda günlük işletimde kanıtlamıştır" dedi.
Etiketler: , ,
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar