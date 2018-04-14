Profesör Dr. Yılmaz Esmer'in yurt dışından sipariş ettiği bir kitaba ödediği gümrük vergisi üzerine paylaştığı tweet, yurt dışından kargo yoluyla gelen kitaplara vergi muafiyeti sağladı. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Esmer, Aralık 2017'de 'Ülkemizde, dışarıdan ısmarladığınız bir adet mesleki kitaba bile gümrük vergisi alınıyor. Bir kitaba 46 lira gümrük ödedim. Bu ülkede nasıl bilim yapılacak? Belki duyan olur (mu acaba?)" ifadeleriyle paylaştığı tweet, büyük ses getirdi. Bu tweet üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Prof. Dr. Esmer'i telefonla arayarak konuyla ilgileneceğini söyledi. Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına 150 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlar gümrük vergisinden muaf olacak. 150 euro üzeri benzer kargolar için yüzde 8 vergi uygulanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayınlar gümrük vergisinden muaf tutulacak. Karar, 26 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanacak.
Kitap aşkı vergiyi yendi!
Prof. Dr. Esmer, yurt dışından sipariş ettiği bir kitap için 46 lira vergi ödedi. Durumu sosyal medyada eleştirdi. Bakan Tüfenkci, konuyla ilgileneceğini söyledi. Bakanlar Kurulu kararı ile ithal kitaba vergi kalktı
Etiketler: Resmi Gazete , Türkiye , kitap , Bahçeşehir Üniversitesi
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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