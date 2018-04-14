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  1. Hükümetten kadın memurlara müjde!

Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan de sona gelindi!

Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen in sol tüpünde ışığın görülmesine 50 metre kaldı.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 13:03
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