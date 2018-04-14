Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde memuriyet vasfı taşımayanlar ve emekliliği gelenlerin ayrılmasının ardından kamuya şimdi 60 bin işçi alınacak. Açık yeni işçi alımlarıyla doldurulacak.
Kamuya 60 bin işçi alınacak!
Etiketler: sosyal güvenlik , Faruk Erdem , Ankara , Türkiye , kamuya , zam , personel alımı
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