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60 bin işçi alınacak!

Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde memuriyet vasfı taşımayanlar ve emekliliği gelenlerin ayrılmasının ardından şimdi 60 bin işçi alınacak. Açık yeni işçi alımlarıyla doldurulacak.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 14:21
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