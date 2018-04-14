Güvensiz oyuncak ilan edilecek

Hükümet, çocuk oyuncakları, kırtasiye, tekstil, ayakkabı, tekstil, temizlik ürünleri gibi ürünlere yaptığı denetimleri 'online' ortama taşıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 'www. güvensizürün.gov.tr'yi hayata geçirecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, siteyi Haziran'da, en geç Temmuz'da hayata geçireceklerini belirterek, "Bakanlığımızca güvensizliği tespit edilen ürünlerin burada bildirimleri yapılacak, dileyen kamu kurumları sisteme veri girişi yapabilecek" dedi. Tüketicilerin bu sistemi yoğun olarak takip etmelerini istediklerini kaydeden Tüfenkci, "Diyelim ki eğer bir tekstil ürünü, bir oyuncak veya bir deterjan, temizlik ürünü gibi ürünlerin hangilerinin güvenli, güvensiz olduğunu, firmalarını görmek için de bu sitelere girmelerini istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Tüfenkci, sistem üzerinden firma isimlerini de yayımlayacaklarını söyledi.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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