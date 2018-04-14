Fibabanka, 'Finberg' adlı bir girişim sermayesi yapılanması kurdu. Start-uplar için 50 milyon liralık bir fon ayıran banka, şirket başına minimum 100 bin dolar yatırım yapmayı planlıyor. İlk yatırımını 2.5 milyon lira ile 'Garaj Sepeti' ve 'Bizim Hesap' uygulamalarına yapan bankanın Genel Müdürü Ömer Mert, "Temel amaçlarımızdan biri de bankacılık ile yeni start-upları bir araya getirecek sistemi kurmak. Şu anda Garaj Sepeti'nden kredi veriyoruz" dedi. 6 ayda 200'den fazla girişimi incelediklerini belirten Mert, "Şu anda 7 girişimin incelemesi sürüyor" diye konuştu.
Girişimcilere 50 milyonluk destek
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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