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Ek atama fırsatı

Ek atama fırsatı
20 bin alımı hazırlığı sürerken; ayrıca ücreti karşılığında görev yapanlardan 5 bini sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 5 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonu için başvuracaklarda aranacak şartları belirledi. Buna göre; başvuru yapacakların, Bakanlık'a bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış ve emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması gerekiyor. Ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödemesinin bulunması ve mezun oldukları yükseköğretim programının atama yapılacak alana uygunluğu da aranan şartlar arasında.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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