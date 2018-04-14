20 bin öğretmen alımı hazırlığı sürerken; ayrıca ek ders ücreti karşılığında görev yapanlardan 5 bini sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 5 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonu için başvuracaklarda aranacak şartları belirledi. Buna göre; başvuru yapacakların, Bakanlık'a bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış ve emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması gerekiyor. Ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödemesinin bulunması ve mezun oldukları yükseköğretim programının atama yapılacak alana uygunluğu da aranan şartlar arasında.
Ek atama fırsatı
Etiketler: Ek ders , Milli Eğitim Bakanlığı , öğretmen
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.