Acenteye destek için rota çizildi

Türkiye'ye kruvaziyer gemi ve uçak ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin başvuru tarihleri belirlendi. Seyahat acentaları, 1 Ocak-31 Mart'taki uçuşlara ilişkin en geç 31 Temmuz, Nisan'daki uçuşlara ilişkin en geç 31 Ağustos, Mayıs'taki uçuşlara ilişkin en geç 1 Ekim, Haziran'daki uçuşlara ilişkin en geç 31 Ekim, Eylül'deki uçuşlar için 31 Ocak 2019, Ekim'deki uçuşlar için en geç 28 Şubat 2019, Kasım'daki uçuşlar için en geç 1 Nisan 2019 ve Aralık'taki uçuşlar için en geç 30 Nisan 2019'a kadar başvuruda bulunacak.