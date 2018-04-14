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  1. 6 milyon Rus turist gelecek
  2. Ek atama fırsatı

Acenteye destek için rota çizildi

Acenteye destek için rota çizildi
Türkiye'ye kruvaziyer gemi ve uçak ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin başvuru tarihleri belirlendi. Seyahat acentaları, 1 Ocak-31 Mart'taki uçuşlara ilişkin en geç 31 Temmuz, Nisan'daki uçuşlara ilişkin en geç 31 Ağustos, Mayıs'taki uçuşlara ilişkin en geç 1 Ekim, Haziran'daki uçuşlara ilişkin en geç 31 Ekim, Eylül'deki uçuşlar için 31 Ocak 2019, Ekim'deki uçuşlar için en geç 28 Şubat 2019, Kasım'daki uçuşlar için en geç 1 Nisan 2019 ve Aralık'taki uçuşlar için en geç 30 Nisan 2019'a kadar başvuruda bulunacak.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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