Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK), yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasasıfaaliyet izni olmadan sosyal medyada tavsiye ve telkinlerde bulunanlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

SPK yetkilileri, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için SPK'dan izin alınmasının zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Kuruldan izin alınmadan icra edilen sermaye piyasası faaliyetinin yaptırımının Sermaye PiyasasıKanunu'nun 109. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlediğini hatırlatan yetkililer, anılan maddede "...Sermaye piyasasında izinsiz faaliyette bulunanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar..." hükmüne yer verildiğine işaret etti.

Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında kullanıcıların, Sermaye PiyasasıKanunu'nun "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107. maddesine aykırı işlem gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi durumunda, ilgililer hakkında "suç duyurusunda bulunulması", "tedbir getirilmesi" ve/veya "idari para cezası verilmesi"nin söz konusu olduğunu aktaran yetkililer, herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçeye dayanmayan, tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına ve mağdur edilmesine yönelik olduğuna dair ciddi emareler bulunan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını belirtti.

"SÖYLENTİ VE TÜYOLARA İTİBAR ETMEYİN"

Yatırımcıların herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramaması için SPK tarafından yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni olmadan sosyal medyada yer alan tavsiye ve telkinlere itibar etmemelerinin önemini vurgulayan yetkililer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırım danışmanlığı ve/veya portföy yönetim hizmeti alınmak isteniyorsa Kurulumuzdan yetki belgesi almış kuruluşların tercih edilmesi mağduriyet yaşanmaması açısından önem arz etmektedir. Diğer taraftan, küçük yatırımcıların pay alım satımı yaparken, risk profillerine uygun olarak yatırım yapmaları, bekledikleri getiri için ne kadar riske katlanabileceğini iyi değerlendirmeleri, yatırım aracı ve şirketle ilgili izahname, halka arz belgesi, mali tablo ve diğer kamuyu aydınlatma belgelerini analiz etmeleri, kısa sürede yüksek getiri vaat eden reklam, duyuru ve benzeri çağrılara şüpheyle yaklaşmaları, sosyal medya, forum gibi sitelerde yer alan söylenti, tüyo ve benzeri hususlara itibar etmemeleri, piyasada işlem hacmi veya fiyatında artış gözlenen paylarla alakalı ihtiyatlı bir şekilde yaklaşmaları, söz konusu hareketlerin olağan dışı ve manipülatif bir durum olabileceğini gözden kaçırmamaları önem arz etmektedir."