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Avantajlı emekliliğin püf noktaları

Emeklilik, şu anda çalışanlar için uzak görülebilir. Ama günü geldiğinde ‘keşke’ dememek için bazı önlemler almak gerekiyor. Bu yazıda avantajlı emekliliğin püf noktalarını açıklamaya çalıştık...


Emeklilikte, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık (2520 gün) hizmet süresi esas alınıyor. Son 7 yıl kuralı sadece SSK'lı çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor. Sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi statüde hizmeti varsa o statü şartlarıyla emekli olunuyor.

  • 12 Nisan 2018, Perşembe 09:49
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