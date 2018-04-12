Avantajlı emekliliğin püf noktaları



Emeklilikte, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık (2520 gün) hizmet süresi esas alınıyor. Son 7 yıl kuralı sadece SSK'lı çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor. Sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi statüde hizmeti varsa o statü şartlarıyla emekli olunuyor.