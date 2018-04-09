Çalışanlara emeklilikte ikinci maaş yolunu açan, 3'lü devlet katkısı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımın daha cazip hale getirilmesi için düğmeye basılırken, kademeli geçiş de sürüyor. 45 yaş altı çalışanlara yönelik otomatik BES'e, Mart sonu itibarıyla girenlerin sayısı 3 milyon 834 bin 676 olurken, biriken fon tutarı 2 milyar 427 milyon 148 bin 67 liraya ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde otomatik katılım ile sisteme 417 bin 673 kişi dahil oldu. Otomatik BES'e 1 Temmuz'da 10-50 çalışanı olan özel sektör dahil olacak. Bu arada Meclis'ten geçen torba yasayla otomatik BES'i daha cazip hale getirecek düzenlemelerin yolu açıldı. Yasaya göre; ilgili bakan; belirleyeceği esaslar dahilinde, devlet katkısının, ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt olarak hesaplanmasına, bu tutarların nemalandırılmasına; bin lira tutarındaki ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemesine yetkili olacak.
İkinci maaş için yeni fırsat
Otomatik BES’i daha cazip yapacak düzenlemelerin yolu açılırken, sisteme 1 Temmuz’da yeni katılımlar olacak
Etiketler: bireysel emeklilik , BES , ikinci maaş
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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