6 milyar cepte kalacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık sektörünün savunma sanayi gibi stratejik bir sektör olduğunu belirterek, "Yerli üretim, milli üretim şart. İçtiğimiz ilaçların yüzde 80'ini yerli üretiyoruz. Sırada patentli ve milli ilaçlarımız var. Tıbbi cihaz ve aşı için de böyle olacak" diye konuştu. Demircan, "Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilaç miktarı 6.1 milyar lira değerinde. Hedefimiz ilaçta yüzde 100 yerlileştirmeyi sağlayabilmek. Proje ile yurt dışına aktarılan bu para Türkiye'nin kasasında kalacak" dedi.
Safure CANTÜRK
Safure CANTÜRK
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