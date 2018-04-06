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Erdoğan imzayı attı! 2. el araçta yeni dönem

Katma Değer Vergisi () Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 'de yayımlandı. Buna göre ikinci el araç ticaretindeki haksız KDV uygulaması son buldu.

Erdoğan imzayı attı! 2. el araçta yeni dönem

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Erdoğan'ın onayladığı 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 08:33
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