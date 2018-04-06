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ve ne kadar? (6 Nisan 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

serbest piyasada 4,0600 liradan, 4,9680 liradan güne başladı.

'da 4,0580 liradan alınan dolar, 4,0600 liradan satılıyor. 4,9660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9680 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0360 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9470 lira olmuştu.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 09:10
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