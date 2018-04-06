İstanbul serbest piyasada dolar 4,0600 liradan, avro 4,9680 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,0580 liradan alınan dolar, 4,0600 liradan satılıyor. 4,9660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9680 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0360 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9470 lira olmuştu.
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