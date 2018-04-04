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Yol Durumu
  1. SSK’lı olmak için çalışmak şart

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun değişikliği ile anne veya babasından yetim aylığı alan, eğitimine devam eden ve 25 yaşını doldurmamış kız ve erkek çocukların sigortalı olarak çalışmaya başlamaları durumunda da artık yetim aylıklarının kesilmeyecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme

sisteminde ölüm riskine karşılık ölüm aylığı bağlanması söz konusu. Ölen kişinin geride kalan hak sahipleri ölen kişiden dolayı ölüm aylığı alabilirler. Ancak ölen kişinin sigortalılık statüsü ve ölüm tarihine göre ölüm aylığı şartları farklılaşır.

Bu nedenle, ölüm aylığı alınabilmesi için gerekli şartların iyi bilinmesi gerekir. Aksi takdirde ölüm aylığı alınamaz.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 08:08
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