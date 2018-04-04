Dünyadaki 10 büyük projeden 6’sı Türkiye’de

Dünyada yapımı süren en büyük 10 projeden 6’sının Türkiye’de olduğunu kaydeden DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, ‘1915 Çanakkale Köprüsü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi projeler dünyadaki büyük yatırımcıların iştahını kabartıyor’ dedi
Körfez bölgesi başta olmak üzere farklı ülkelerden 500'den fazla yabancı yatırımcının katılacağı 12. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi 28-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Zirvenin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Katar İş Konseyi Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7.4 büyüyerek G20 ülkelerinin tümünü geride bıraktığını ve bu büyümeye inşaat sektörünün ciddi katkı sunduğunu vurguladı. Kalsın, sektörün önümüzdeki dönemde yeni projelerle büyümeye daha fazla katkı vereceğini ifade etti. Şu anda dünyada yapımı süren en büyük 10 projeden 6'sınınTürkiye'de olduğunu dile getiren Kalsın, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı, Kanal İstanbul gibi önemli projelerin dünyadaki büyük yatırımcıların iştahını kabarttığını söyledi. Geçen yıl yabancılara konut satışının 2016'ya göre yüzde 22.2 arttığını dile getiren Kalsın, ayrıca İstanbul'daki ofis arzının 5.3 milyon metrekareye ulaştığını aktardı. Cidde Ticaret Odası BaşkanYardımcısı Ziyad Bassam da Körfez ülkelerinden Türkiye'ye yönelik ilginin ve giden turist sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, buradan ev alma isteğinin arttığını söyledi. Türkiye'de geçen yıl 1.4 milyonkonut satıldığını anımsatan Bassam, yabancılara yapılan 22 bin adetlik satışta başı Arap ülkelerinin çektiğini vurguladı. Junior Fuar Başkanı Haktan Öztunalı da fuar için uzun süredir ciddi şekilde çalıştıklarını belirterek, yerli ve yabancı 60'tan fazla şirketin 365 projeyle etkinlikte yer alacağını söyledi.
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