3'ü bir yerde 916.50 lira

Pasaport ve sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden alınmaya başladı. Vatandaşların nüfusa verdiği belgeler tüm işlemler için geçerli olacak. 10 yıllık pasaport+ kimlik belgesi+ sürücü belgesi için 916.50 lira ödenecek
Vatandaşlar, pasaport ve sürücü belgelerini nüfus müdürlüklerinden almaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, geçen hafta Nüfus veVatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Dünden itibaren de çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportlar verilmeye başlandı. Resmi ve hizmet pasaportu ile hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ise ilçe müdürlüklerinden alınabilecek. Yeni kimlik için 18,50, pasaport için defter bedeli 108, sürücü belgesi için de 134 lira ücret ödenecek. Ayrıca ehliyet ve pasaport için harç verilecek. Pasaport (10 yıllık harçla birlikte), kimlik belgesi ve ehliyet için toplam 916.5 lira ödenecek.
İŞLEM SAYISI AZALIYOR Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izi, tüm işlemler için geçerli olacak. Vatandaş birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacak. İşlemler, ALO 199Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresinden randevualdıktan sonra nüfus müdürlüklerine gidilerek yapılabilecek.
KUYRUK OLMAYACAK İstanbul Valisi Vasip Şahin,pasaport ve sürücü belgelerininnüfus müdürlüklerinden verilmeyebaşlanmasının vatandaşın hizmet almanoktasındaki memnuniyetini artıracağınıbelirtti. Başakşehir Kaymakamlığıiçinde hizmet veren BaşakşehirNüfus Müdürlüğü'nde, ilk kez nüfusmüdürlüklerinde verilmeye başlanacakpasaport ve sürücü belgelerinin dağıtımıtörenine katılan Şahin, randevu alan veişlemleri için sıra bekleyen vatandaşlarlabir süre sohbet etti. BaşakşehirKaymakamı Kazım Tekin ile birlikteaçıklamalar yapan Şahin, il nüfusmüdürlükleri emrine 350 personeltakviyesi yapıldığını hatırlatarak, "Bunauygun altyapılar oluşturuldu. Belki ilkgünler birtakım yoğunluklar yaşanıyorolsa da vatandaşlarımız buradan daha hızlıve daha kolay erişilebilir hizmet almayadevam edecektir" ifadelerini kullandı.
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