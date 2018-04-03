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3'ü bir yerde 916.50 lira

ve sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden alınmaya başladı. Vatandaşların nüfusa verdiği belgeler tüm işlemler için geçerli olacak. 10 yıllık pasaport+ kimlik belgesi+ sürücü belgesi için 916.50 lira ödenecek

3ü bir yerde 916.50 lira
Vatandaşlar, ve sürücü belgelerini nüfus müdürlüklerinden almaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, geçen hafta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Dünden itibaren de çipli kimlik kartlarının yanı sıra ve pasaportlar verilmeye başlandı. Resmi ve hizmet pasaportu ile hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ise ilçe müdürlüklerinden alınabilecek. Yeni kimlik için 18,50, pasaport için defter bedeli 108, sürücü belgesi için de 134 lira ücret ödenecek. Ayrıca ehliyet ve pasaport için harç verilecek. Pasaport (10 yıllık harçla birlikte), kimlik belgesi ve ehliyet için toplam 916.5 lira ödenecek.




İŞLEM SAYISI AZALIYOR
Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izi, tüm işlemler için geçerli olacak. Vatandaş birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacak. İşlemler, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresinden randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüklerine gidilerek yapılabilecek.



KUYRUK OLMAYACAK
İstanbul Valisi Vasip Şahin, pasaport ve sürücü belgelerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmasının vatandaşın hizmet alma noktasındaki memnuniyetini artıracağını belirtti. Başakşehir Kaymakamlığı içinde hizmet veren Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde, ilk kez nüfus müdürlüklerinde verilmeye başlanacak pasaport ve sürücü belgelerinin dağıtımı törenine katılan Şahin, randevu alan ve işlemleri için sıra bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin ile birlikte açıklamalar yapan Şahin, il nüfus müdürlükleri emrine 350 personel takviyesi yapıldığını hatırlatarak, "Buna uygun altyapılar oluşturuldu. Belki ilk günler birtakım yoğunluklar yaşanıyor olsa da vatandaşlarımız buradan daha hızlı ve daha kolay erişilebilir hizmet almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.


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