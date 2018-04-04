Yol Durumu

Enerjide nükleer güç reklamına Sancar desteği

02 Nisan 2018, Pazartesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı nükleer santral için kamu spotunda Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları