Enerjide nükleer güç reklamına Sancar desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı nükleer santral için kamu spotunda Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz oynadı.
Enerjide nükleer güç reklamına Sancar desteği02 Nisan 2018, Pazartesi
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