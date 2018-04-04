Enerjide nükleer güç reklamına Sancar desteği 02 Nisan 2018, Pazartesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı nükleer santral için kamu spotunda Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz oynadı.