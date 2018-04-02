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Gençlere süper teşvik

Gençlere süper teşvik
Milyonları sevindiren düzenlemeler içeren torba yasa, gençlerin çalışmasını teşvik eden düzenlemeler getirdi. Buna göre;

Genç ında teşviklerin süresi 12 ay yerine 18 ay olarak uygulanacak.
İmalat sektöründeki küçük işletmelere ve esnafa, 2018'de uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği verilecek.
Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenler, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı hakkından yararlanabilecek.
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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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