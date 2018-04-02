Büyükanne desteği için karar zamanı

Büyük ilgi gören büyükanneye destek projesinde pilotuygulama tamamlandı. Yüzbinlerce kişi proje konusunda alınacak karara kilitlendi. 3 yaşın altındaki torunlarına bakan büyükannelere aylık 425 lira verilmesini içeren pilot uygulama, Mart 2017'de hayata geçmişti. 12 aylık uygulamaya, 10 ilde 6 bin 500 aile katıldı. Projede süre tamamlandı. Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı, projenin artılarını ve eksilerinimasaya yatıracak. Buna göre projenin genel biruygulamaya dönüştürülüpdönüştürülmeyeceğine karar verilecek. Eğer proje genel uygulamaya dönüştürülürse, Türkiye'nin her yerinde torun bakan ve şartları sağlayan büyükanneler destek alabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.