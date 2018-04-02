60 yıllık rüya gerçek oluyor

Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak,nükleer enerji için en önemliadımın bu hafta atılacağınısöyledi. AK Parti Bakırköy 6.Olağan Kongresi'nde konuşanAlbayrak, Akkuyu NükleerGüç Santrali'ne ilişkin, "İnşallahSayın Cumhurbaşkanımız veRusya Devlet Başkanı SayınPutin'in de katılımıyla 60 yıllıknükleer rüyamızın en önemliadımını, Salı günü temeliniatarak hayata geçireceğiz"dedi. Dünyada 450'den fazla,inşaat halinde 55'ten fazlanükleer santral olduğunubelirten Albayrak, "İnşallahTürkiye bu temel atma töreniyle'Büyük ve Güçlü Türkiye'hedefine ulaşmak için nükleergüce sahip olarak, bağımsız,kesintisiz enerji, teknolojikanlamda kaynak çeşitliliğiylebirlikte başka bir lige çıkmanınen önemli adımlarından biriniatacak" diye konuştu. Bununyanı sıra yerli kömür üretimindeyeni hedefler koyduklarınıve 2019'da yerli kömürüretimini 100 milyon tonunüzerine çıkaracaklarını ifadeeden Albayrak, 2020'lerinTürkiye'sinde bu rakamın200 milyon tonun üzerindeolacağını belirtti.
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