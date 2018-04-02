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60 yıllık rüya gerçek oluyor

’nin yarın temelinin atılacağını söyleyen Bakanı Albayrak, ‘60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını atıyoruz’ dedi

60 yıllık rüya gerçek oluyor
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, nükleer enerji için en önemli adımın bu hafta atılacağını söyledi. Bakırköy 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, Salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz" dedi. Dünyada 450'den fazla, inşaat halinde 55'ten fazla nükleer santral olduğunu belirten Albayrak, "İnşallah bu temel atma töreniyle 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmak için nükleer güce sahip olarak, bağımsız, kesintisiz enerji, teknolojik anlamda kaynak çeşitliliğiyle birlikte başka bir lige çıkmanın en önemli adımlarından birini atacak" diye konuştu. Bunun yanı sıra yerli kömür üretiminde yeni hedefler koyduklarını ve 2019'da yerli kömür üretimini 100 milyon tonun üzerine çıkaracaklarını ifade eden Albayrak, 2020'lerin Türkiye'sinde bu rakamın 200 milyon tonun üzerinde olacağını belirtti.
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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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