Borçtan kurtulmak için yarın son gün

Prim ödemediği için Genel Sağlık Sigortası borcu biriken vatandaşlar için yarın son gün. Gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalıları 02.04.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir testine müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçları silinecek. Daha önce kendilerine borç çıkartılanlar için hem faizler silinmiş hem de borçları aylık 300 liraları bulan rakamlardan 53,33 liraya indirilerek yeniden hesaplanmıştı. Bu vatandaşların da 30 Nisan tarihine kadar çıkartılan borçları ödemesi gerekiyor. Söz konusu borçların 30.04.2018 tarihine kadar ödenmemesi halinde, 01.04.2017 tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecek.
PRİM ÖDEMELERİ NE TAKSİT GELİYOR Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan ancak son bir yılda borçlarını ödeyemeyen uyumlu prim borçlusuna kolaylık sağlanacak. Ocak 2018'den itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yürürlüğe giren düzenleme ile borçlara erteleme ve taksitlendirme getirilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemeden yararlanacak mükelleflerin geriye doğru 3yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmaları şartı aranacak. Tecil ve taksitlendirmelerde, gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine enflasyon oranları basit usulde uygulanacak.
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