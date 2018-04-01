2 milyarlık araziye park yapılıyor

Hükümet, yoğun yapılaşma nedeniyle yıllardır tartışılan İstanbul Ataköy sahilindeki plajları yeniden canlandırmak için harekete geçti. İlk olarak İstanbul'un en değerli arazisi olan Ataköy'deki Baruthane arazisi vatandaşa açılıyor. TOKİ, mülkiyeti kendine ait olan ve 2010'da inşaat projesi yapılması için ihaleyle Çelebican şirketine verilen arazideki projeyi iptal etti. 60 dönümlük arazi yeşil alana çevrildi. 25 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanan araziye dev park yapılacak. Arazi içinde bulunan tarihi mekânlar da restore edilecek. TOKİ, daha sonra Ataköy'de Galeria'dan Aya Mama deresine kadar olan 3 kilometrelik sahil şeridini halkın kullanımına tesis edecek. Sahilde inşa edilen izinsiz binalar yıkılacak, plajlar kurulacak. Uzmanlara göre, imar izni olan arazinin bugünkü değeri 2 milyar TL'yi buluyor. Devlet araziyi halka açarak bu gelirden de vazgeçmiş oluyor.

KİRAYI ÖDEMEDİ

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, SABAH'a arazinin geçmişiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Buna göre, arazi 2010'da TOKİ tarafından ihaleye çıkarıldı. İrtifak hakkı 49 seneliğine yıllık 6 milyon TL kira bedeliyle Çelebican İnşaat'a verildi. Şirket kiraladığı arazide toplam 7 bloktan oluşan inşaat yapacaktı. İnşaat için kamyonlar araziye girdi, kazıklar çakıldı. Şirket, ihaleden sonra geçen 8 yılda 2 milyon TL inşaat alanına harcama yaptı, 40 milyon TL de kira bedeli ödedi. Ancak 2017'de kira ödemelerini yapmayınca TOKİ sözleşmeyi feshetti.

25 YILLIĞINA İBB'YE KİRALANDI

TOKİ Başkanı Ergün Turan, iki hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile protokol imzalandığını belirterek, "Burayı 25 yıllığına İBB'ye kiraladık. Belediye buraya park, yürüme alanları, iskele ve yeşil alan yapacak. Burası vatandaşların kullanımına açılacak. Bu yıl içinde park tamamlanacak. Belediye iştiraklerinden bir şirket burayı işletecek. Herhangi bir gelir oluşursa onun yüzde 50'si idareye kalacak" dedi. Projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını söyleyen Turan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteklediği projemizi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

BU BİR ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİDİR

Turan , Ataköy sahillerine inşaat izninin 1991'de verildiğini hatırlatarak, "Bu alan 2010'daki imar izniyle ihale edilmişti. Arazinin üzerindeki inşaat planını uygulamaktan vazgeçtik. Burada inşaat yapılsa devlet milyarlar kazanırdı. Ancak devlet burada bir irade gösteriyor. Bu esasında bir zihniyet değişiminin yansımasıdır " dedi.

TARİHİ BİNALAR RESTORE EDİLECEK

Arazideki tarihi binaların restore edileceğini anlatan Turan, "Ataköy sahilindeki arazi dışındaki sahil bandının kullanım hakkı idaremize aittir. İstanbullu vatandaşlarımız Baruthane'den sahile uzanan yaklaşık 3 kilometrelik bir bant içerisinde denize girebilecek. Bunun için sahil yolunu yeniden düzenleyeceğiz" diye konuştu.

PADİŞAHLARIN KAHVE İÇTİĞİ KULE...

Ataköy'de halka açılacak olan arazinin tarihi önemi de büyük. Arazide, Osmanlı Devleti'nin en büyük ve en modern baruthane tesisleri kuruluydu. Makriköy Baruthanesi Kanuni Sultan Süleyman devrinin ünlü defterdarı İskender Çelebi'nin arazisi üzerine 1700'li yıllarda inşa edildi. Bir ucu Zuhuratbaba tarafına öteki ucu Aya Mama deresine kadar uzanan uçsuz bucaksız tesislerden bazıları hâlâ duruyor. Deniz kıyısındaki Baruthane Kulesi, 1792'de dinlenme köşkü olarak III. Selim tarafından yaptırılmış. Seyir kulesi, III. Selim, II. Mahmut ve Abdülmecid'in baruthane ziyaretleri sırasında çıkıp oturdukları, kahvelerini içtikleri bir yerdi. Proje alanı Osmanlı Dönemi'nde, Markiköy'de, Osmanlı Defterdarı İskender Çelebi Bahçesi olarak anılıyordu.

SABAH