7.5 milyar liralık nefes

belirsizlikler, jeopolitik riskler ve her türlü algı operasyonlarına rağmen 2017'de yüzde 7.4 ile G20'nin en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, küçük işletmelere de nefes aldıracak. Küçük ve orta boy işletmelerinucuz maliyetli finansman ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl TOBB ) öncülüğünde uygulamaya giren Nefes Kredisi Projesi'nde ikinci perde dün açıldı.Geçen yıl 30 bine yakın KOBİ 'nin 5 milyar TL kredi kullandığı projede tutarçıkarıldı. Nefes Kredisi aylık 0.99 faiz /kar payı ve 6 ayı ödemesiz, 18 ay vade ile verilecek. Krediye,aracılık edecek. Hazine destek verecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefil olacak. Nefes Kredisi için imzalar Başbakan Binali Yıldırım , Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla İzmir'de atıldı. Başbakan Yıldırım, "Bu adım sadece bir kaynağa ulaşma projesi değil aynı zamanda faizin düşürülme politikasına da ciddi katkı sağlıyor. Şu an faizler yüzde 15-20. Nefes Kredisi'nde ise faiz yüzde 11.88" dedi. Başbakan Yıldırım, ekonomi yi kötülemeye çalışanlar olduğunu belirterek, "Türkiye yandı bitti diyenler mosmor oldu" dedi.M. Rifat Hisarcıklıoğlu / TOBB Başkanı: KOBİ'ler yüksek faiz baskısından bir nebze olsun kurtularak, nefes alacak. 3 ayda 50 bin KOBİ'ye 5 milyar dolar kredi imk‚nı sağlamayı hedefliyoruz.Hüseyin Aydın / Ziraat Bankası Genel Müdürü Ziraat Bankası olarak her fırsatta üretenin, üreticinin dolayısıyla reel sektörün yanında olmayı ve ekonominin canlanmasına katkı sağlamayı önemsiyoruz..Hakan Ateş / Denizbank Genel Müdürü Bugün, piyasada mevduat faiz oranının dahi altında enflasyonla mücadeleye katkı sunacak şekilde aylık yüzde 0.99 faiz oranı ve 200 bin TL'ye kadar kredi imkanı ile KOBİ'lerimize nefes aldırmak üzere tekrar bir araya geldik.Osman Arslan / Halkbank Genel Müdürü Yaptığımız bu çalışmalarda TOBB gibi güçlü kurumların işbirliğinden de büyük mutluluk duyuyoruz.Mehmet Emin Özcan / Vakıfbank Genel Müdürü Hükümetimiz ve TOBB öncülüğünde, oda ve borsalarımızın da büyük katkısıyla hayata geçen KOBİ'lerimize 'Nefes' aldıracak bu iş birliğinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.İkram Göktaş / Vakıf Katılım Genel Müdürü İki yıllık genç bir katılım bankası olmamıza rağmen geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmaya devam edeceğiz.Metin Özdemir / Ziraat Katılım Genel Müdürü Ziraat Katılım olarak faaliyete başladığımız günden itibaren KOBİ'lerimiz başta olmak üzere reel sektöre finansman desteği sağlamak ve finansmana erişiminin kolaylaştırılması öncelikli gündemimiz oldu.Faik Yavuz / KGF Yönetim Kurulu Başkanı Kredi maliyetlerini düşürücü etkisi ile piyasayı regüle etme özelliğine sahip KGF etkisini ilk gördüğümüz proje Nefes Kredisi oldu. Düşük faiz ve düşük maliyetle kredi kullandırılabileceğini kanıtlayan projenin ikinci ayağında da olmaktan mutluluk duyuyoruz.