Taşerona toplu sözleşme ödemesi

Sürekli işçi kadrolarına geçiş işleminden önce süresi ihale sözleşmesiyle sona eren toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasına, geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar devam edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri gereğince süresi uzatılan ihale sözleşmelerinden, süresi sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına geçiş işleminden önce ihale sözleşmesi ile birlikte sona eren toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasına, geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar devam edilecek. Bu döneme ilişkin uygulanacak ücret zam oranları Yüksek Hakem Kurulu'nca sonuçlandırılan toplu iş sözleşmelerindeki oranlar esas alınarak belirlenecek. Uygulanacak oranlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca ilan edilecek. Bu nedenlerden kaynaklanan işçiliğe bağlı giderlerde oluşan artışlar kamu kurum ve kuruluşlarınca fiyat farkı olarak ödenecek.
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