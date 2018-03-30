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ilk defa yaptı! İnlerinde vurduk

'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan ‘nüfuz edici bomba’ teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında icra edilen operasyonlarda kullanılan bomba, teröristleri sığınaklarında imha ediyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri () başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki alıcılarına katma değeri yüksek güvenilir çözümler sunan yerli firmalar, 'nin teknolojik alanda da dışa bağımlılığını azaltmaya devam ediyor.Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında rekabet gücü ile tercih edilen ve stratejik bir ortak gibi güven duyulan milli teknoloji firmaları ülkemizin savunma sanayisi için yürüttüğü çalışmaları ile göz dolduruyor.TÜBİTAK SAGE tarafından üretilen Nüfuz Edici Bomba'yı () terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 16:07
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