KDV sıfırlandı!
Vergi kolaylıkları, muafiyet ve istisnalar içeren KDV tasarısı Meclis’ten geçti: Esnafa 2 kolaylık geldi, ticari plakaların değer artış kazancından KDV kalktı, ikinci el araç satanların vergisi değişti, fiyat düşüşünün yolu açıldı
Teknoloji ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri vergiden müstesna olacak.
İkinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son veriliyor. İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak vasfında esaslı değişiklik yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacak.
Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamı, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna olacak.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler ile serbest meslek erbabının, satışları nedeniyle hesaplanan KDV dahil toplam hasılatlarına, sabit bir oran uygulayacakları 'hasılat esaslı vergileme sistemi' getiriliyor.
arsasını müteahhide veren arsa sahibi, karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için KDV ödeyecek.
Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler KDV'den istisna tutulacak.
maliye'ye bin, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise bin 15 kadro açılacak.
HAYIRSEVER TURİSTE MUAFİYET
Hayırseverlerce bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacak.
Sağlık Bakanlığı'nca izin verilen gerçek veya tüzel kişilerce, Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vergiden muaf olacak.
Etiketler: kdv
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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