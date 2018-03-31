Bütün yollar Fikirtepe’ye çıkıyor
İstanbul Anadolu Yakası’nın en merkezi noktalarından biri olan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanı, yeni E-5 bağlantı yoluyla Avrasya Tüneli’ne ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne direkt ulaşım imkanına kavuşuyor
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Dijital gayrimenkul değerleme platformu endeksa.com'un verilerine göre, Fikirtepe'de ortalama konut satış metrekare fiyatı 6 bin 850 lira, ortalama konut fiyatı 688 bin lira, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 27 yıl. Uzmanlar, bölgede hızla ortaya çıkan konut stoğu nedeniyle bölgedeki fiyatların bugün olması gereken seviyede olmadığını vurguluyor. Tahminler, metrekare fiyatlarının birkaç yıl içinde 30 bin liranın üzerine çıkacağı yönünde. Bölgenin yüksek prim potansiyeline sahip olduğu şeklinde değerlendirilen bu durum, Fikirtepe'yi gayrimenkul yatırımcısının en çok ilgilendiği yerler arasında ilk sıralara yerleştiriyor.
YOLU YARILADI
2011 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Fikirtepe'de yol neredeyse yarılandı. Kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğinde 134 hektarlık bir alanı kapsayan 57 adada 35 bin konut, 2 bin 500 ticari alan yapılıp 18 milyar dolarlık proje üretilmesi hedeflenen bölgede bugün 23 projede satış devam ediyor. Bu projelerden 8'inde yaşam başladı. 7 konut projesi ise start almak için gün sayıyor. Fikirtepe'de birçok şirketin yeni proje hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Yapı, Zirverbey parseli adını verdiği alanda bölgedeki üçüncü projesine bu yıl başlayacağını açıkladı. Babacan Holding de bu yıl inşaatına başlayacağı 2 adada toplam 2 bin 500 konut yapacak. CC Group, 18 dönümlük bir alanda 500 konut, Güral İnşaat ise 561 konut, 23 ofis, 35 home ofis ve mağazalar inşa edecek. Haldız İnşaat'ın bölgedeki ikinci projesi Diagonal İstanbul adıyla lanse edilecek. TMSF'ye devredilen Dumankaya'nın 2 adayı kapsayan projesini ise fon gerçekleştirecek.
BAKANLIK İRTİBAT OFİSİ AÇACAK
■ Fikirtepe'de dönüşüm çalışmaları zaman zaman zora girse de ardı ardına yapılan yasal düzenlemelerle bölgedeki hak sahiplerinin mağduriyet yaşamasının önüne geçilmeye çalışıldı. Geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fikirtepe'de yapımı akamete uğrayan projelere el attı. Böylece Anka Yapı ve Vartaş'ın yarım kalan projelerine, İller Bankası ve Kiptaş ortaklığıyla devam kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Müdürlüğü, Fikirtepe'deki çalışmaları daha da hızlandırmak ve sorunların çözümünde interaktif rol almak için bölgede ofis kurma kararı aldı.
YAVUZ KARAMAN
Etiketler: İstanbul Anadolu Yakası , kentsel dönüşüm , Teknik Yapı , Anka Yapı , Avrasya Tüneli , İstanbul , metro , Türkiye
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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