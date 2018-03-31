4C’liye zam

4C'den 4B'ye geçecek çalışanlara zam ve izin müjdesigeldi. Çalışma Bakanı JülideSarıeroğlu, geçişin 2 Nisanitibariyle gerçekleştirilmişolacağını belirterek, 'Ücretlerindeyüzde 10 artış yapıyoruz. İzinsürelerinde de bir düzenlemegerçekleştireceğiz" dedi. 'TİSKKurumsal Sosyal Sorumluluk2017 Ödül Töreni'nde konuşanBakan Sarıeroğlu, işçilerle ilgiliönemli çalışmalar yaptıklarınısöyledi. Taşeron konusunun buhafta son viraja girdiğinin altınıçizen Sarıeroğlu, 4C'den 4B'yegeçişlerle ilgili de şunları kaydetti:"Önceki akşam itibarıyla 4C'den4B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgilide kararnamemiz Resmi Gazete'deyayımlanmış durumda. Yüzde10 ücret artışı ile izin sürelerinidüzenleyerek 4C'den 4B'ye emekçikardeşlerimizin geçişini 2 Nisanitibarıyla gerçekleştirmiş olacağız.Ücretlerinde artış yapıyoruz. İzinsürelerinde de bir düzenlemegerçekleştireceğiz. Dün yaptığımızKamu Personel Danışma Kurulu'ndabu konularla ilgili adım attık."
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