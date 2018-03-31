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4C’liye

, ‘4C’den 4B’ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan’da yapacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz’ dedi

4C’liye zam
4C'den 4B'ye geçecek çalışanlara zam ve izin müjdesi geldi. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçişin 2 Nisan itibariyle gerçekleştirilmiş olacağını belirterek, 'Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi. 'TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2017 Ödül Töreni'nde konuşan Bakan Sarıeroğlu, işçilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Taşeron konusunun bu hafta son viraja girdiğinin altını çizen Sarıeroğlu, 4C'den 4B'ye geçişlerle ilgili de şunları kaydetti: "Önceki akşam itibarıyla 4C'den 4B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz 'de yayımlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4C'den 4B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attık."
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