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Bakan müjdeyi verdi! Yüzde 10 artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan müjdeyi verdi! Yüzde 10 artacak

işçiler 2 Nisan itibariyle kadroya geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu kadroya geçecek taşeronlara büyük bir müjde verdi.

Sarıeroğlu "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi. Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamaları şöyle:

YÜZDE 10 ÜCRET ARTIŞI
Dün akşam itibariyle 4 C'den 4 B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz yayınlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişi de 2 Nisan itibariyle gerçekleştirmiş olacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 30 Mart 2018, Cuma 13:31
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